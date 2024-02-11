  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح قد تصل إلى 30 عقدة على معظم الساحل الغربي..

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 10:42 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح قد تصل إلى 30 عقدة على معظم الساحل الغربي..
مراكب صيد ترسو على الساحل الليبي (بوابة الوسط)
WTV_Frequency

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة على معظم الساحل الغربي، اليوم الأحد.

وقال المركز، في نشرة الصيد البحري، إن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى درنة، وتتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح ما بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.

- حالة الطقس على مناطق ليبيا (الأحد 11 فبراير 2024)

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من مساء اليوم.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، وتتحول إلى شمالية غربية غدا الإثنين، وسرعتها تتراوح ما بين 10 عقد و25 عقدة، وتصل غدا إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.50 متر، ويصل صباح اليوم إلى 2.25 متر على ساحل شحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون هادئا مساء اليوم على ساحل راس لانوف وبريقة.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 16 و20 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري
أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد
ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«دير شبيغل»: كتيبة «طارق بن زياد» تحصل على دعم أوروبي لإعادة المهاجرين قسرا إلى ليبيا
«دير شبيغل»: كتيبة «طارق بن زياد» تحصل على دعم أوروبي لإعادة ...
الدبيبة يجتمع مع عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي لمناقشة المشاكل الخدمية
الدبيبة يجتمع مع عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي لمناقشة ...
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 11 فبراير 2024)
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 11 فبراير ...
مشاورات مبعوث ماكرون في ليبيا.. مبادرة جديدة أم محاولة إثبات وجود؟
مشاورات مبعوث ماكرون في ليبيا.. مبادرة جديدة أم محاولة إثبات ...
الصور يطلع على معوقات عمل إدارة إنفاذ القانون
الصور يطلع على معوقات عمل إدارة إنفاذ القانون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
مجلس الدولة يستعرض تقرير «الأمن القومي» بشأن البعثة الأممية
مجلس الدولة يستعرض تقرير «الأمن القومي» بشأن البعثة الأممية...
باريس تطلق خطة جديدة لإخراج ليبيا من الأزمة
باريس تطلق خطة جديدة لإخراج ليبيا من الأزمة...
العبيدي يبحث مع برلماني ألماني رؤية مجلس الدولة لمبادرة باتيلي
العبيدي يبحث مع برلماني ألماني رؤية مجلس الدولة لمبادرة ......
الصور يطلع على معوقات عمل إدارة إنفاذ القانون
الصور يطلع على معوقات عمل إدارة إنفاذ القانون...
مشاورات مبعوث ماكرون في ليبيا.. مبادرة جديدة أم محاولة إثبات وجود؟
مشاورات مبعوث ماكرون في ليبيا.. مبادرة جديدة أم محاولة إثبات......
المزيد