«الأرصاد» يحذر من رياح قد تصل إلى 30 عقدة على معظم الساحل الغربي..

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة على معظم الساحل الغربي، اليوم الأحد.

وقال المركز، في نشرة الصيد البحري، إن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى درنة، وتتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح ما بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.

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