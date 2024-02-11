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حالة الطقس على مناطق ليبيا (الأحد 11 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 09:44 صباحا
حالة الطقس على مناطق ليبيا (الأحد 11 فبراير 2024)
السماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بامتداد منخفض جوي سطحي متمركز وسط إيطاليا اليوم الأحد، مشيرا إلى أن المنخفض سيكون مصحوبا برياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية.

وأضافت نشرة التوقعات الجوية الصادرة عن المركز أن الرياح ستتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، وستكون مثيرة للأتربة والغبار، ما قد يتسبب في ضعف الرؤية الأفقية ببعض الأماكن. ومن المتوقع أن تقل سرعة الرياح نهاية اليوم الأحد، مع تحسن في حالة الطقس.

كما توقع المركز أن تتراجع درجات الحرارة بداية من غد الإثنين على المناطق الشمالية، في حين تتراجع على مناطق الجنوب منتصف هذا الأسبوع، بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الثلاثاء المقبل، بما يتخللها سقوط أمطار متفرقة، خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق. ومن المتوقع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة هذا اليوم، مثيرة للأتربة والغبار، وتتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و24 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
السماء قليلة السحب، وتتكاثر يوم الثلاثاء على غالبية المناطق، مع سقوط أمطار متفرقة، خاصة على مناطق الجبل والأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح جنوبية نشطة إلى قوية، وتصل سرعتها اليوم 60 كيلومترا/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، خاصة على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، وتسبب هبوط الرؤية الأفقية، وتتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و24 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و28 درجة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى شمالية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و28 درجة على غالبية المناطق.

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