مؤسسة النفط: 35 مشروعاً للتنمية المستدامة في جالو وأوجلة وأجخرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أنها ستطلق 35 مشروعاً في منطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، تستهدف بلدياتها الثلاث (أوجلة وجالو وأجخرة)، وذلك ضمن خططها لتحقيق التنمية المستدامة.

واحتضن ديوان المجلس البلدي لأوجلة في منطقة الواحات، اليوم الأربعاء، اجتماع وفد إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعمداء وأعيان بلديات الواحات (أوجلة وجالو وأجخرة)، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعلن مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط، في الاجتماع، جملة من المشاريع التي سيجرى تنفيذها ضمن خطة عمل إدارة التنمية المستدامة خلال 2024 - 2025.

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وقالت المؤسسة إن خطتها تشمل تنفيذ عدد من المشاريع المستهدفة في مجالات مختلفة، منها مشاريع في مجال الصحة والتعليم وشبكة الكهرباء، ومشاريع تحسين البنية التحتية، والاهتمام بالجانب الترفيهي لهذه المناطق.

توزيع المشاريع على جالو وأوجلة وأجخرة

وأوضحت المؤسسة أن هذه المشاريع وزعت بواقع 24 مشروعاً لكل من بلديتي جالو وأوجلة، و11 مشروعاً في بلدية أجخرة، مشيرة إلى أن عمداء بلديات الواحات ثمنوا هذه الخطوة التي تؤكد حرص مجلس إدارة المؤسسة على تنفيذ مشاريع التنمية المكانية في المدن والقرى بالمناطق القريبة من عملياتها.

وفي ختام الاجتماع، سلم عمداء بلديات جالو وأوجلة وأجخرة درع تكريم لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، عرفاناً لدوره وحرصه على تنفيذ التنمية المستدامة بالبلديات.

اجتماع وفد إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وعمداء وأعيان بلديات أوجلة وجالو وأجخرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

اجتماع وفد إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وعمداء وأعيان بلديات أوجلة وجالو وأجخرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

اجتماع وفد إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وعمداء وأعيان بلديات أوجلة وجالو وأجخرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)