مؤسسة النفط: أكثر من 7 ملايين و363 ألف دولار تكلفة خط الغاز لمحطة زوارة لتحلية المياه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن تكلفة مشروع إنشاء خط الغاز لمحطة زوارة لتحلية المياه بلغت أكثر من 7 ملايين و363 ألف دولار، والتي سيجري تغذيتها بشكل سلس ومستمر مباشرة من مجمع مليتة للنفط والغاز، بدلا من تزويدها بالوقود السائل.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المشروع جرى تنفيذه ضمن برامجها للتنمية المستدامة لخدمة قرابة 300 ألف نسمة في زوارة والمدن المجاورة.

أهمية محطة زوارة لتحلية المياه

وأوضحت المؤسسة إن مشروع خط الغاز سيعطي الاستقرار لتشغيل المحطة ويمنح أهالي بلدية زوارة والنقاط الخمس إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، ويسهم في ترشيد استهلاك الوقود والحد من استنزاف موارد الدولة الليبية.

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ويقدر طول خط الغاز من مجمع مليتة إلى محطة تحلية المياه في زوارة بنحو 40 كليو متر وبقطر 10 بوصة، والمحطة هي الوحيدة في المنطقة الصالحة للشرب، وفق المؤسسة.

وتغطي محطة زاورة لتحلية المياه احتياجات مياه الشرب لأهالي ست بلديات بالساحل الغربي. وتبلغ طاقتها الإجمالية نحو 40 ألف متر معكب من المياه يوميًا.