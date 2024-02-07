ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، الستار عن المسكوت عنه في ليبيا، وطرحت تساؤلات مهمة وواضحة تتطلب إجابات، بل تضع النقاط فوق الحروف، لأهمية الوضع الراهن في ليبيا، وماهية المطلوب من الفرقاء السياسيين في المستقبل القريب.

استبعدت وليامز، في مقالتها المنشورة أمس بموقع مؤسسة «بروكينغز» الأميركية، اندلاع جولات جديدة من العنف على غرار تلك التي شهدتها البلاد بين العامين 2019 – 2020 بفضل ما وصفته بـ«ترتيب ضمني مفترض بين روسيا وتركيا والأطراف الموالية لهما داخل ليبيا». لكنها طرحت بوضوح مستقبل التشكيلات المسلحة في ليبيا، حيث أشارت إلى غياب أي تقدم فيما يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

- ستيفاني وليامز تناقش مستقبل التشكيلات المسلحة في ليبيا.. وترجح استمرار الوضع الراهن

دعوة واشنطن إلى التدخل عبر أدوات القوة الناعمة

لكنها أشارت كذلك «إلى غياب الحافز لدى الأطراف الليبية على بذر براعم الديمقراطية، وذلك مع تفكك مؤسسات الدولة وغياب المساءلة»، داعية الولايات المتحدة إلى التدخل لتغيير الوضع القائم من خلال استخدام أدوات القوة الناعمة في قانون «الهشاشة العالمية».

وقالت المبعوثة الأممية السابقة إن اختلافات قليلة ستطرأ على المشهد الخاص بالمجموعات المسلحة المتعددة الولاءات والمنتشرة في ليبيا خلال العام الجاري.