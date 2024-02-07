الحويج يوجه بحل مشكلات مربي الدواجن

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج الإدارات المختصة بالوزارة بحل المشاكل التي تواجه مربي الدواجن بالتواصل مع الجهات كافة ذات العلاقة.

وشدد الحويج على ضرورة حماية المنتج الوطني والحفاظ على سير العملية الإنتاجية ومتابعة توزيع السلع على الأسواق التجارية وضبط الأسعار بالتعاون مع الأجهزة الضبطية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

اجتماع لتوفير لحوم الدواجن والبيض

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الأربعاء، مع أصحاب الشركات المحلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، بحضور مدير إدارات التجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك، ومكتب الأمن الغذائي بالوزارة ومندوبين عن المركز الوطني للصحة الحيوانية، وذلك في إطار متابعة توفير لحوم الدواجن والبيض وضبط الأسعار بالسوق المحلية.

واستعرض أصحاب الشركات سير عملية الإنتاج وتربية طيور الدواجن، والصعوبات التي تواجه توفير لقاحات تحصين الطيور والحصول على الإفراج للشحنات الموردة بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية ومصلحة الجمارك.

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ارتفاع أسعار البيض

يذكر أن أسعار البيض في ليبيا شهدت ارتفاعًا بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل سعر الطبق (30 بيضة) 20 دينارًا (ما يعادل 4.14 دولار).

وفي وقت سابق أرجع رئيس اتحاد الصناعات الليبية على نصير في تصريحات إلى «بوابة الوسط» سبب هذا الارتفاع إلى قلة المعروض، بسبب عزوف المربين عن الإنتاج لعدة أسباب، من بينها نقص لقاحات الدواجن وتأخر فتح الاعتمادات المستندية لأكثر من 45 يومًا، ما حال دون استيراد الأدوية، فضلا عن ارتفاع تعريفة الكهرباء للكيلو وات وعدم الحصول على الديزل بسعر مدعوم.

محمد الحويج يجتمع مع شركات محلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، الأربعاء 7 فبراير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

محمد الحويج يجتمع مع شركات محلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، الأربعاء 7 فبراير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

محمد الحويج يجتمع مع شركات محلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، الأربعاء 7 فبراير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

محمد الحويج يجتمع مع شركات محلية المتخصصة بتربية الدواجن وإنتاج البيض، الأربعاء 7 فبراير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)