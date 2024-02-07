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تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 05:22 مساء
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب
أحد أفراد طاقم الملكة ماجدة على متن السفينة في دوريس في يوليو 2023. (بلومبرج)
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كشف تحقيق لوكالة «بلومبرغ» أن احتجاز ناقلة النقط «الملكة ماجدة» في مياه ألبانيا فتح الباب على مصراعيه أمام أكبر عمليات تهريب للوقود الليبي تجرى دوليا بما يعادل قيمته خمسة مليارات دولار. ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مسؤولين ليبيين ومصادر مطلعة على أعمال تجارة النفط في ليبيا القول إن 40% من الوقود المستورد إلى ليبيا يجرى تهريبه عبر تجارة غير قانونية إلى دول في أوروبا وأفريقيا، وهو ما يعادل خمسة مليارات دولار سنويًا. بينما تحدثت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر أسمائها، عن زيادة أنشطة تهريب الوقود إلى مالي والسودان.

ونقلت الوكالة الاقتصادية الأميركية عن المسؤولين الليبيين، والمصادر المطلعة القول إن «روسيا أصبحت من أكبر موردي الوقود والمنتجات النفطية إلى ليبيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا بالعام 2022».

وقال مدير التحقيقات في منظمة «ذا سنتري»، تشارلز كاتر: «أدى إغلاق الأسواق الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلت ذلك إلى زيادة حادة في صادرات النفط الروسي المكرر إلى شمال أفريقيا، وهي منطقة تعاني من ندرة المصافي. يرتبط هذا التدفق من الواردات النفطية ارتباطًا مباشرًا بعمليات تهريب الوقود المزدهرة في ليبيا».

ليبيا خيار روسي مفضل
ودفعت العقوبات الأوروبية المفروضة على النفط والغاز الروسي الكرملين للبحث عن مشترين جدد للمنتجات النفطية، ويبدو أن ليبيا كانت من الخيارات المناسبة، حيث ارتفعت صادرات الوقود الروسية إلى ليبيا بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير 2022، لتصل إلى 2.5 مليون طن في 2023 من 260 ألف طن في العام السابق، حسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».

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وتحدثت مصادر مطلعة إلى «بلومبرغ»، طلبت عدم ذكر أسمائها، عن زيادة أنشطة تهريب الوقود من قاعدة الجفرة في شرق ليبيا، إلى مالي. وتقع القاعدة تحت سيطرة شديدة من قبل قوات «فاغنر» الروسية، التي تعمل لصالح المشير حفتر.

وقالت المصادر إنه يجري تحويل عشرات من شاحنات الوقود، المخصصة للبيع محليًا، إلى قاعدة الجفرة. وقال أحدهم: «عشرات الشاحنات تجلب وقودًا إلى القاعدة أكبر مما تحتاجه لتشغيل عملياتها. يجري وضع بعضه على متن طائرات ونقله إلى قواعد روسية في مالي». وتحدثت مصادر أخرى عن رؤيتها شاحنات وقود يجري توجيهها للتحرك ونقل حمولتها من الخام صوب السودان.

ضباط يعملون في الحرس الإيطالي، الذي يحقق في الجرائم المالية والاقتصادية، يقومون بدوريات في المياه قبالة سواحل ألبانيا. (بلومبرغ)
ضباط يعملون في الحرس الإيطالي، الذي يحقق في الجرائم المالية والاقتصادية، يقومون بدوريات في المياه قبالة سواحل ألبانيا. (بلومبرغ)
سفينة الملكة ماجدة في دوريس في يوليو 2023. (بلومبرج)
سفينة الملكة ماجدة في دوريس في يوليو 2023. (بلومبرج)
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