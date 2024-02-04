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وفاة سيدة بحادث سير مروع في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 11:55 صباحا
وفاة سيدة بحادث سير مروع في طرابلس
سيارة تحطمت في حادث بطريق صلاح الدين في طرابلس، 3 فبراير 2024 (مديرية أمن طرابلس)
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أدى حادث مروري في طريق صلاح الدين بالعاصمة طرابلس إلى وفاة سيدة وإصابة آخرين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، أمس السبت. 

وقالت مديرية أمن طرابلس إن الحادث وقع بين ثلاث سيارات نتيجة السرعة وتغيير إحدى السيارات مسارها دون انتباه، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة آخرين. 

تحطم شبه كامل لسيارتين في الحادث
وأظهرت صور، نشرتها المديرية، تحطم شبه كامل لسيارتين من السيارات المشتركة في الحادث.

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إلى ذلك، تمكن أعضاء قوة المهام الخاصة في أحد التمركزات الأمنية المنتشرة داخل العاصمة من ضبط مركبة آلية نوع «شيفروليه» سوداء اللون تحمل مستندات مزورة، ولوحات تخص مركبة بأخرى.

وجرى تسليم المركبة رفقة السائق إلى القافلة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارة تحطمت في حادث بطريق صلاح الدين في طرابلس، 3 فبراير 2024 (مديرية أمن طرابلس)
سيارة تحطمت في حادث بطريق صلاح الدين في طرابلس، 3 فبراير 2024 (مديرية أمن طرابلس)
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