اجتماع في تونس يبحث فرص الطلاب الليبيين للدراسة بالجامعات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث اجتماع ليبي - أميركي في تونس، اليوم الأربعاء، فرص الطلاب الليبيين الراغبين في الدراسة بجامعات الولايات المتحدة.

وأوضحت السفارة الأميركية لدى ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القائم بأعمال جيريمي برنت اجتمع في تونس مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب لمناقشة فرص تعزيز الشراكة في مجال التعليم العالي.

- الجامعات الأميركية تحتفظ بالصدارة عالميا

وأضاف برنت أن الاجتماع ناقش الترويج المشترك للفرص المتاحة للطلاب الليبيين الذين يرغبون في الدراسة بجامعات الولايات المتحدة، متطلعًا إلى «توسيع التعاون في هذا المجال الذي من شأنه أن يعزز التواصل بين شعبي البلدين».

القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت اجتمع في تونس مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، الأربعاء 31 يناير 2024 (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت اجتمع في تونس مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، الأربعاء 31 يناير 2024 (السفارة الأميركية لدى ليبيا)