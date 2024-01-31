البشير خلال اجتماعه مع الدبيبة: الأولوية للمؤجلين من قرعة 2020 و2021 وذوي ضحايا الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي البشير، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، إجراءات الهيئة لاستكمال قرعة الحج للعامين الماضيين 2022 و2023، وشروط فتح المنظومة الجديدة لإجراء قرعة الحج للعام الجاري 2024.

واجتمع الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، مع لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، ومديرها التنفيذي، بحضور لجنة ديوان المحاسبة المعنية بمتابعة الهيئة، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ورئيس لجنة إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات والقابضة محمد عياد.

الاستعدادا لموسم الحج 2024

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة استعدادات الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لموسم الحج للعام 1445 هـ - 2024 م.

واستعرض رئيس هيئة الحج، خلال الاجتماع، الخطوات المتخذة بشأن استكمال الإجراءات التعاقدية بالمملكة السعودية، من تسكين ومشاعر ونقل بين المدن، إلى جانب التعاقد مع شركة الخطوط الأفريقية، لنقل الحجاج من مطارات معيتيقة وسبها ومصراتة والأبرق وبنينا وطبرق، مؤكدا جاهزية الهيئة لتنفيذ موسم الحج لهذا العام.

وأكد البشير أن هيئة الحج أخذت في الاعتبار معالجة كل الملاحظات التي حدثت مع حجاج ليبيا خلال العام الماضي في جانب المشاعر، واستمرار التنسيق مع وزارة الحج السعودية والقنصلية الليبية، لرفع مستوى الاستعدادات في كل الجوانب.

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وشدد الدبيبة من جهته على «ضرورة اختيار اللجان الفنية والصحية والأمنية ولجنة المشاعر بشكل متميز، لضمان تقديم كل الخدمات المناسبة للحجاج الليبيين بشكل جيد، وأن يكونوا على مستوى المسؤولية»، مطالبا الهيئة بضرورة الاستمرار في عملها وأداء مهامها، حرصا على راحة الحجاج، و«عدم الالتفات إلى أي إجراءات تهدف إلى إرباك موسم الحج هذا العام».

ووجه الدبيبة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بـ«ضرورة استكمال إجراءات اختيار الحجيج من عائلات المفقودين في الفيضانات والسيول التي اجتاحت بلدية درنة والبلديات المجاورة، وفق الحصة المعتمدة لهم». بينما أكد البشير أن «الهيئة ستستكمل قرعة الحجاج السابقة وأسر الشهداء، وأن بقية الحصة ستكون لذوي العائلات التي فقدت في درنة والبلديات المجاورة لها خلال هذا العام».

موعد فتح منظومة الحج

وبشأن موعد فتح منظومة الحج، قالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبر صفحتها على «فيسبوك» في 25 يناير الجاري: «لن يفتح باب التسجيل في قرعة جديدة للحج حتى يجرى استكمال ما تبقى من قرعتي حج 2020 و2021».

وأوضحت الهيئة أن لديها «قوائم أسماء قرعتي حج 2020 و2021. ونظرا لتوقف أعمال الحج بسبب جائحة كورونا، فقد بقيت الأسماء قيد الانتظار حتى منحت السلطات السعودية الإذن باستئناف الحج العام 2022 بنسبة 40%‎ من العدد الإجمالي».

وبناء على ذلك، رحلت الهيئة «الأسماء التي حصلت على قرعة الحج، وجرى حفظ حقهم للعامين (2023 - 2024)، وبهذا سيكون هذا العام (2024 - 1445) استكمالًا لباقي القرعة، بالإضافة إلى الأجنبيات زوجات المواطنين الليبيين، إلى جانب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تخصيص ما تبقى من عدد الحجاج لأسر ضحايا العاصفة (دانيال) الذي ضرب المنطقة الشرقية»، وفق الهيئة.

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي هيئة الحج والعمرة، الأربعاء 31 يناير 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع مسؤولي هيئة الحج والعمرة، الأربعاء 31 يناير 2023. (حكومتنا)