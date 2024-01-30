شاهد في «اقتصاد بلس»: مرض الجلد العقدي يهدد الثروة الحيوانية واتهامات بالتقصير الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على مرض الجلد العقدي الذي لا يزال يشكل خطورة على الثروة الحيوانية في ليبيا على الرغم من التحذيرات العديدة خلال الأشهر الماضية، وسط اتهامات بالتقصير الحكومي.

وأول أمس الأحد، أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية بمنطقة الجبل الأخضر، صالح سليمان بومباركة، نفوق أكثر من 100 رأس من الأبقار في بلدية البيضاء جراء الإصابة بمرض «الجلد العقدي»، مشيرًا إلى تسجيل 950 إصابة بالمرض من الأبقار والعجول في المدينة وضواحيها.

شركة البريقة: الوقود متوفر شرقًا ونحذر من الشائعات

وفيما يتعلق بشائعات نقص الوقود ، قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن الوقود متوفر في مناطق شرق البلاد، محذرة من انتشار الشائعات في هذا الصدد، لافتة إلى وصول ناقلة إلى مدينة بنغازي محملة بشحنة من وقود البنزين، وجرى ضخها إلى الصهاريج بمستودع رأس المنقار، بالإضافة إلى ناقلة أخرى محملة بغاز الطهي المنزلي، فيما تنتظر ناقلة أخرى محملة بوقود الديزل دورها في الرسو وتفريغ محتواها من هذه المواد الحيوية.

وأوضحت الشركة أنها تواصل مهامها اليومية لسد احتياجات المواطنين والمؤسسات العاملة في الدولة، وتعزيز التزامها بدعم استقرار إمدادات الطاقة «دون الالتفات للشائعات المغرضة والمعلومات المضللة».

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