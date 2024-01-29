مناقشة آلية معالجة طرق البيضاء المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مصلحة الطرق والجسور الحسين إبراهيم سويدان، اليوم الأحد، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي البيضاء آلية تنفيذ مشروعات معالجة الأضرار بالطرق والعبَّارات الناتجة عن السيول المصاحبة للعاصفة المتوسطية «دانيال».

وضربت العاصفة «دانيال» الشرق الليبي في سبتمبر الماضي مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة وشكَّلت كارثة مناخية وبيئية ما يتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وفق تقرير دولي صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت مصلحة الطرق في بيان، إن الاجتماع تطرق إلى «بعض المختنقات المتعلقة بتنفيذ عدد من الطرق لربط بعض الأحياء» ببلدية البيضاء.

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3 تحديات رئيسية أمام إعادة الإعمار

وأفاد التقرير الدولي بأن «محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية» تشكلان «تحديين رئيسيين لعمليات التعافي» من آثار الدمار التي خلفتها فيضانات شرق ليبيا، في حين من المتوقع أن يكون التحدي الثالث هو ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على «توجيه وإدارة وصرف ومراقبة» الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة «دانيال» بلغت 1.65 مليار دولار ما يعادل حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا في 2022. وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 18 ألفًا و500 منزل تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، ما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

لقاء رئيس مصلحة الطرق مع عميد بلدية البيضاء، 28 يناير 2024. (مصلحة الطرق)

لقاء رئيس مصلحة الطرق مع عميد بلدية البيضاء، 28 يناير 2024. (مصلحة الطرق)