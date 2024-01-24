افتتاح مركز الملاحة الجوية وبرج للمراقبة بمطار معيتيقة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد سالم الشهوبي، اليوم الأربعاء، مركز الملاحة وبرج المراقبة الجوية بمطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس بحضور عدد من المسؤولين.

وتجول الشهوبي ومرافقوه عقب الافتتاح بين الأروقة الفنية لمركز الملاحة الجوية مستمعا للشروح من مهندسي ومراقبي الحركة الجوية بالمركز عن المنظومات الفنية ومدى الاستفادة منها في تأمين سلامة الحركة الجوية، بحسب ما نشرته وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وانتقل الشهوبي ومرافقوه إلى برج المراقبة الجوية بمطار معيتيقة الدولي؛ حيث تابع الوزير عمل برج الملاحة الجوية في محاكاة مباشرة مع طاقم إحدى الطائرات أثناء الإقلاع وتواصل شخصيا مع أحد الطيارين، متمنيا لهم رحلة آمنة وموفقة.

وحضر الافتتاح رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك، ومساعد رئيس المصلحة عبدالرحمن بن يوسف، ومدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب، ومديرو الإدارات الفنية والملاحة الجوية المصلحة والمطار.

جولة الشهوبي ومرافقية بمركز الملاحة الجوية وبرج المراقبة بمطار معيتيقة بعد افتتاحهما، الأربعاء 24 يناير 2024. (وزارة المواصلات)

جولة الشهوبي ومرافقية بمركز الملاحة الجوية وبرج المراقبة بمطار معيتيقة بعد افتتاحهما، الأربعاء 24 يناير 2024. (وزارة المواصلات)