تركيب جهاز تفتيش أمني جديد بمنطقة فرز الحقائب بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تركيب جهاز آلي ثنائي القطب للتفتيش الأمني على الحقائب والأمتعة كبيرة الحجم بمنطقة فرز الحقائب في مطار معيتيقة بطرابلس.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجهاز الجديد مورد من طرف شركة «Smiths Detection» الألمانية التي تعد رائدة عالميًا في صناعة وتقنيات الكشف الآلي التي تعمل بالأشعة السينية.

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وأضافت أن تركيب الجهاز جاء بناءً على عقد مبرم من طرف مصلحة المطارات مع شركة «أمان للأمن والسلامة» بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطار وتلبية المعايير والمقاييس الدولية المطلوب التقيد بها.

جهاز التفتيش الأمني الجديد بمنطقة فرز الحقائب في مطار معيتيقة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (مصلحة المطارات)

جهاز التفتيش الأمني الجديد بمنطقة فرز الحقائب في مطار معيتيقة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (مصلحة المطارات)

جهاز التفتيش الأمني الجديد بمنطقة فرز الحقائب في مطار معيتيقة، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (مصلحة المطارات)