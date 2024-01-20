وقائع احتيال على مواطنين بـ150 ألف دينار في إمساعد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، عن تفاصيل وقائع احتيال مالي على مواطنين بمبالغ تقدر بـ150 ألف دينار في مدينة إمساعد البري.

الوقائع كشفها مركز شرطة الفعكات التابع لمديرية أمن بنغازي، متورط فيها متهم مصري الجنسية وزوجته الليبية سُجلت ضدهما 10 محاضر نصب استهدفت مواطنين.

وأوضحت مديرية الأمن في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مواطنين قالوا في بلاغات إنهم سلموا المتهمين الاثنين أموالاً لشراء بعض الأغراض، لكنهما اختفيا بعد استلام الأموال.

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وأضافت أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهميْن وهما في طريقهما إلى مدينة إمساعد، حيث كانا ينويان الهروب إلى مصر.

واعترف الاثنان، وهما من مواليد 1971، بارتكاب الوقائع وتحويل مبالغ مالية إلى مصر وصرف باقي المبلغ على بعض احتياجاتهما، وجارٍ عرضهما على النيابة.