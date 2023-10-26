«الردع»: ضبط نصاب احتال على أهالي موقوفين بزعم إطلاقهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضبط نصاب احتال على أهالي موقوفين احتياطيا لدى الجهاز بزعم إطلاقهم.

تعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغات للجهاز من الأهالي يشتكون من عدم إطلاق الموقوفين رغم «تسديدهم مبالغ مالية»، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.

المحتال ادعى انتماءه لجهاز الردع

وبدأ الجهاز تحقيقاته في تلك الواقعة حتى اتضح له وجود محتال أوقع بضحاياه بعد ادعائه أنه أحد أفراد «الردع»، وعمل باسم مستعار هو «أحمد كارة».

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وضبط أفراد الجهاز المتهم الذي أقر بتنفيذ عدة عمليات نصب تحصل من خلالها على مبالغ مالية مقابل «وعود كاذبة لإخلاء سبيل الموقوفين».