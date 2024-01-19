«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل بنغازي الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل بنغازي الليلة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 1.5 متر على ساحلي طرابلس وشحات.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

• الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بينما تكون متغيرة الاتجاه مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر ويصل ظهر الغد إلى 1.50 متر على ساحل طرابلس.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل طرابلس.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.