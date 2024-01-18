شحنة مواد وقطع غيار جديدة للوحدة الرابعة لمحطة كهرباء الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، وصول شحنة كبيرة من المواد وقطع الغيار الخاصة بالوحدة الرابعة لمحطة كهرباء الرويس الغازية إلى ميناء طرابلس البحري ومطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشحنة تتضمن عمود توربين بالإضافة لمواد وقطع غيار موردة من شركة «سيمنس» الألمانية لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الرابعة بمحطة الرويس الغازية.

- وصول قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري

يأتي ذلك ضمن خطط الشركة العامة للكهرباء لبرمجة أعمال الصيانة لكامل محطات التوليد من أجل الرفع من كفاءة وقدرات وحدات التوليد وزيادة استقرارية الشبكة الكهربائية على مستوى ليبيا.

شحنة المواد وقطع الغيار الخاصة بالوحدة الرابعة لمحطة الرويس الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة المواد وقطع الغيار الخاصة بالوحدة الرابعة لمحطة الرويس الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة المواد وقطع الغيار الخاصة بالوحدة الرابعة لمحطة الرويس الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة المواد وقطع الغيار الخاصة بالوحدة الرابعة لمحطة الرويس الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة المواد وقطع الغيار الخاصة بالوحدة الرابعة لمحطة الرويس الغازية. (الشركة العامة للكهرباء)