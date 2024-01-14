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وصول قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 09:52 مساء
وصول قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري
وصول قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري، 14 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول معدات كهربائية خاصة بمحطتي الرويس وأوباري.

ووصلت إلى موقع محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية قطع غيار خاصة بالوحدتين الرابعة والخامسة موردة من شركة «سيمنس» الألمانية للمساهمة في أعمال العمرة الجسيمة بهما، وفق بيان صادر عن الشركة.

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كما استقبلت محطة كهرباء أوباري قطع غيار ضمن عقد الصيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد. ويأتي ذلك تواصلًا لجهود صيانة محطات التوليد على مستوى المناطق حفاظًا على نمط عطائها وزيادة أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها، وفق البيان.

وصول قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري، 14 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
وصول قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري، 14 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
وصول قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري، 14 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
وصول قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري، 14 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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