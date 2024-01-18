«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل بنغازي بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل بنغازي اليوم الخميس بسبب ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية غربية بوجه عام سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.