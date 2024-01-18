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«الشؤون الاجتماعية» تعتزم إنشاء مركز لأطفال التوحد في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 12:37 صباحا
«الشؤون الاجتماعية» تعتزم إنشاء مركز لأطفال التوحد في زليتن
فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، مناقشة فتح مركز جديد لأطفال التوحد في بلدية زليتن.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فريق مركز التوحد أبوسليم وإدارة المشروعات زار بلدية زليتن لمناقشة تخصيص أرض لإنشاء مركز لأطفال طيف التوحد بالمدينة.

- «الشؤون الاجتماعية» تعتزم إنشاء 5 مراكز جديدة لمرضى التوحد خلال 2024

بعدها قام الفريق بزيارة عدد من المواقع التي اقترحتها البلدية لإنشاء المركز، حيث جرى الاتفاق على أحد المباني التي رأى الفريق مطابقته المعايير المطلوبة، بحسب البيان.

وأضافت الوزارة أن البلدية وعدت بإتمام الإجراءات المتعلقة بالمبنى المختار بأسرع وقت ممكن، لكي يجرى استكماله وتجهيزه كمركز لخدمة أطفال طيف التوحد في المنطقة.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اعتزامها إنشاء خمسة مراكز جديدة لمرضى التوحد خلال العام 2024، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع مركز مختص أردني لتدريب وتأهيل الأطباء والقائمين على تقديم خدمات الرعاية المباشرة للمرضى.

فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية يزور بلدية زليتن لبحث إنشاء مركز جديد لأطفال التوحد، الأربعاء 17 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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