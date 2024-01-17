الدبيبة: سأطرح قضية رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن حكومته ستطرح قضية رفع الدعم عن الوقود على «استفتاء عام» لاستطلاع رأي الليبيين تجاه هذه المسألة والوصول إلى أفضل معالجة لهذا الملف.

وقال الدبيبة في كلمته خلال مشاركته في النسخة الثالثة من فعاليات ملتقى مخاتير المحلات في ليبيا المقام بمجمع قاعات غابة النصر بطرابلس «أنا على استعداد لاستقبال آراء الجميع بخصوص هذا الأمر وباب النقاش مفتوح بخصوص الطريقة التي نمنع بها إهدار الموارد وقطع الطريق على المهربين».

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وأضاف «سأطرح استفتاءً عامًا بالخصوص وسأطلع على كل الآراء بشكل شخصي لأن هذا مشروع وطني في صالح الجميع»، مجددًا التأكيد على أنه لن يقدم على هذه القرار إلا بعد الاطلاع على رأي الليبيين.