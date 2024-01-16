مسؤول سابق بـ«المركزي»: البديل النقدي للدعم غير كاف.. والمواطن سيعاني تضخما جديدا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة من استبدال الدعم النقدي بدعم الوقود قبل مراجعة سياسات توزيع الدخل في ليبيا، والحد من تضخم الإنفاق العام غير الإنتاجي.

وقال أبوسنينة الذي شغل منصب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد إن «نسبة كبيرة من المواطنين لا يتقاضون أكثر من الحد الأدنى للأجور، بينما لا تكفي رواتب آخرين لمواجهة تكلفة المعيشة»، مشيرا إلى أن هذا القطاع من المواطنين «في حاجة إلى دعم كل ما يستهلكونه من سلع وخدمات»، حسب مقال له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عدم كفاية البديل النقدي

وتوقع المسؤول السابق بالمصرف المركزي أن توجه الأسرة الليبية البديل النقدي للدعم إلى الإنفاق على الغذاء، لسد فجوة الدخل التي تعانيها معظم الأسر. وقال: «لن تتمكن الأسرة من تخصيص نسبة أكبر من إجمالى دخلها لمواجهة تكلفة النقل التي تشكل منها تكلفة المحروقات نحو 49%». وأوضح د. أبوسنينة أن أي بديل نقدي سيدفع للمواطن مقابل رفع الدعم عن المحروقات «سيشكل تعويضاً بسيطاً وغير كافٍ أو إضافة محدودة لدخله لن تكون كافية لتمكينه من استعادة ما فقده من فائض وقوة شرائية».

وأضاف أن تضخم الأسعار، الذي حدث بعد تخفيض سعر صرف الدينار أمام العملات الدولية الرئيسية، سيضاف إليه عند رفع الدعم تضخم آخر بسبب رفع أسعار المحروقات.

الإصلاح الاقتصادي دون الإضرار بفئة عريضة من المواطنين

وفي الشهر الماضي، كشفت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري للعام 2022-2023 أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الليبية 3094.5 دينار، من بينها 1250.5 دينار على المواد الغذائية، بنسبة 40.4%.

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وأشار إلى أن الاقتصاديين أول من نادوا بإصلاح الدعم إصلاحاً اقتصادياً لا يؤدي إلى الإضرار بفئة عريضة من المواطنين، وتعريض مستوى معيشتهم للتدهور، إذا طالبوا بالرفع التدريجي للدعم، والتعويض العادل للمواطنين من خلال توفير البديل النقدي (نقدا أو في شكل بطاقات إلكترونية مشحونة بقيمة الدعم) كما تفعل الدول الأخرى.

أثر تضخمي مؤكد لرفع أسعار البنزين والديزل

وفي حالة ليبيا، يؤكد د. أبوسنينة «ضرورة دراسة أثر رفع الدعم على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار دراسة اقتصادية معمقة، خصوصا في ظل عدم وجود قرارات أو قانون ينظم تكلفة النقل أو حتي آلية للتسعير، فضلاً عن الأثر على مستوى معيشة الأفراد ذوي الدخل المحدود».

وتوقع أبوسنينة «أثرا تضخميا مؤكدا لرفع أسعار البنزين والديزل في ليبيا بـ200% أو أكثر». وأعاد التذكير بـ«الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار تذاكر السفر في شركات الطيران بعد أن جري فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بـ138% خلال فترة حكومة الوفاق الوطني السابقة».

الرواتب متدنية ولا تكفي لمواجهة تكاليف المعيشة

وقال د. أبوسنينة إن «التقليل من أهمية أثر رفع الدعم عن المحروقات على الأسعار من قِبل البعض فيه تضليل لمتخذ القرار، وأثره السلبي على المواطن مؤكدُ».

واعتبر أن من ينادي بالرفع الكلي للدعم ومرة واحدة، وتعويضه نقدا، قد غاب عنهم أن «نسبة كبيرة من المواطنين لا يتقاضون أكثر من الحد الأدنى للأجور، ونسبة أخرى منهم رواتبهم متدنية بالقدر الذي لا يكفي لمواجهة تكلفة المعيشة، وهؤلاء هم أصلا في حاجة إلى دعم كل ما يستهلكونه من سلع وخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع، حيث يقدر متوسط مصاريف الأسرة المكونة من خمسة أشخاص بنحو 3094.5 دينار شهريا، بينما ما تصرفه الأسرة على المواد الغذائية يقدر بنحو 1250 دينارا شهريا، أي ما نسبته 40% من دخل الأسرة».