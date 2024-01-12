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ضبط مروج مخدرات بمنطقة التميمي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 01:16 مساء
ضبط مروج مخدرات بمنطقة التميمي
مواد مضبوطة مع المتهم يشتبه في كونها مخدر الحشيش، 12 يناير 2024. (جهاز مكافحة المخدرات)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن بيع وتهريب المخدرات من طبرق إلى البيضاء والمرج وبنغازي.

وتمكن مكتب جمع الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية من ضبط المتهم وهو من سكان منطقة التميمي (75 كيلومترا جنوب درنة) بعد كمين محكم، وفق بيان صادر عن الجهاز.

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وخلال تفتيش سيارة المتهم عثر بداخلها على 120 قطعة كبيرة الحجم بنية اللون يشتبه في كونها مخدر «الحشيش» ويقدر وزنها بنحو 12 كيلوغراما، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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