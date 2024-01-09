وزارة العمل: تأهيل 6700 شخصًا لسوق العمل خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تنفيذ 30 حقيبة تدريبية في المجال المهني والحرفي، استهدفت تأهيل 6700 شخصًا لسوق العمل خلال العام 2023.

ونشرت الوزارة إحصائية عبر صفحتها على «فيسبوك»، تشير إلى أن الحقائب التدريبية استوعبت 193 متدربًا من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى 2144 متدربة.

- «حكومة الوحدة» تنظم دورة تدريبية لمكاتب تمكين المرأة بالبلديات

- اختتام تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية

وقالت الوزارة إنها تولي اهتماما كبيرا بفئة الباحثين عن عمل، وتركز على فئات المرأة وذوي الإعاقة، حيث راعت مبدأي الشمول والمؤامة بحيث يشمل التدريب أغلب البلديات من جميع الجهات، ومؤامة برامج التدريب لسوق العمل.

وأوضحت أنها حرضت كذلك على منح المتدربين من الباحثين عن عمل معدات وأجهزة تمكنهم من دخول السوق، خاصة في برامج كشف أعطال السيارات والتكييف والتبريد وصيانة الهاتف النقال وصيانة المضخات وغيرها.