«المركزي» يعلن استكمال توحيد إدارة البحوث والإحصاء ووحدة المعلومات المالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي استكمال إجراءات توحيد إدارة البحوث والإحصاء ووحدة المعلومات المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي الأحد الماضي في مقر المصرف، بحضور مديري الإدارات المعنية في طرابلس وبنغازي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وأشار «المركزي» إلى أن هذه الجهود ضمن خارطة طريق عمل اللجنة للعام 2024، بعدما انتهت من عملية توحيد إدارتي الرقابة على المصارف والنقد.

بيانات «المركزي» للعام 2023

ويوم الأحد الماضي، أصدر المصرف المركزي بيانات للإيرادات والإنفاق العام خلال العام الماضي، كشف أن إجمالي الإنفاق خلال العام 2023 بلغ 122.7 مليار دينار، يشمل المرتبات والنفقات التسييرية والتنمية والدعم والترتيبات المالية الخاصة بكل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

- بيانات «المركزي»: 27.4% زيادة في الإنفاق على المرتبات خلال 2023

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- «المركزي»: توزيع 106 مليارات دينار على المصارف التجارية خلال 2023

- 5.5 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 2023

- «المركزي»: 5 مليارات دولار زيادة في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي

وسجل إجمالي الإيرادات العامة للدولة الليبية 125.911 مليار دينار بما فيها المبيعات والإتاوات النفطية والضرائب والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية وغيرها.