عقيلة خلال افتتاح جسور بنغازي: ليبيا بلد آمن ويتيح الفرصة للجميع للمشاركة في تنميته

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، الشركات العربية والأجنبية إلى المشاركة فيما وصفه بـ«النهضة التنموية» التي انطلقت في مدينة بنغازي، وقال إن «ليبيا بلد آمن ومستقر ويتيح الفرصة للجميع للمشاركة في تنميته».

وأضاف عقيلة في كلمته خلال افتتاح جسور جديدة في بنغازي، أن بنغازي «تعيش اليوم الأمن والاستقرار ومشاريع البناء والإعمار»، معتبرًا أن إعمارها بعد ما شهدته من معارك ضد الإرهاب يأتي لـ«مصلحة الليبيين كلهم».

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وأشار إلى أن هذا الإعمار يبعث رسالة إلى العالم مفادها أن «عجلة التنمية بدأت في ليبيا بشكل عاجل وجاد وسريع»، مؤكدًا ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف هذه المشاريع، ودعا المواطنين إلى المحافظة عليها.

وأشاد رئيس مجلس النواب بإنجاز الشركات المصرية مهامها طبقًا للمواصفات العالمية، وقدم شكره إلى مصر شعبًا وحكومة على «مساندتها الشعب الليبي والوقوف بجانبه في كل الأوقات».

عقيلة صالح يتحدث خلال مراسم الاحتفال بافتتاح جسور جديدة في بنغازي، 6 يناير 2024. (لقطة من بث مباشر)