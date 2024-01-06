حكومة الدبيبة تنفي حدوث زحام في منفذ راس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

نفت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وجود زحام بمنفذ راس اجدير الحدودي مع تونس، مؤكدة انسياب حركة المسافرين بشكل طبيعي.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم السبت إن الحركة في المنفذ تسير بشكل سلس وذلك فيما يخص جميع المراحل الإجرائية، مضيفة: «نحن على ثقة كبيرة مع المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات».

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ونشرت الوزارة صورًا تظهر فراغا في ممرات المنفذ إلا من سيارات قليلة للغاية، وكذلك مسافرين قلة.

معبر راس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، 6 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

معبر راس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، 6 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)