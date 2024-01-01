متطوعو «الهلال الأحمر» ينتشلون رفات بشرية من كورنيش درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، اليوم الإثنين، انتشال رفات بشرية من كورنيش المدينة، ونقلها إلى مستشفى مدخل المدينة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر فرع درنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الرفات البشرية جرى انتشالها من قبل فريق الجثث التابع لمكتب الحماية بالفرع بعد ورود بلاغ بشأنها.

- بالصور.. انتشال جثة يرجح أنها لإحدى ضحايا كارثة «دانيال» في درنة

وأكدت جمعية الهلال الأحمر فرع درنة انتشال الرفات ونقلها إلى مستشفى مدخل المدينة ليجري استكمال باقي الإجراءات بشأنها مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التي تعمل أطقمها في درنة منذ كارثة الفيضانات التي اجتاحت المدينة في سبتمبر الماضي.

وأمس الأحد، اعلنت جمعية الهلال الأحمر انتشال جثه متحللة عثر عليها في أحد المنازل بشارع حشيشة ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مدخل المدينة لاستكمال باقي الإجراءات حيالها مع الجهات المختصة.

متطوعو «الهلال الأحمر» أثناء انتشال الرفات من كورنيش درنة، الإثنين 1 يناير 2024. (جمعية الهلال الأحمر فرع درنة)