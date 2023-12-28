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في العدد 423: ليبيا في 2023.. الانقسام مستمر والفساد يتغول

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 09:59 مساء
في العدد 423: ليبيا في 2023.. الانقسام مستمر والفساد يتغول
الصفحة الأولى من العدد «423» من جريدة «الوسط»، الخميس 28 ديسمبر 2023 (بوابة الوسط)
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قبل أيام معدودات من حلول العام الجديد صدر اليوم الخميس العدد 423 من جريدة «الوسط». ونطالع في الصفحة الأولى تقريرًا مجمعًا يرصد المشهد الليبي قبل نهاية العام 2023.

التقرير جاء بعنوان رئيسي يقول «ليبيا تدخل عامًا جديدًا مثقلة بالانقسام وتغول الفساد». ويسبقه عنوان تمهيدي «خلافات مستمرة.. وشبهات تلاحق النفط.. ونكبات تعطل خماسية باتيلي».

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مأزق غياب مؤسسات شرعية منتخبة يعرقل المصالحة الليبية
ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء تحت عنوان «مأزق غياب مؤسسات شرعية منتخبة لاستكمال المشروع.. تحديات تفرض نفسها على ملف المصالحة الليبية».

طوفان هجرة الأفارقة يغرق القارة العجوز عبر المياه الليبية
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع عن الهجرة غير النظامية وجاء بعنوان «تحدى الإجراءات الأوروبية ومنها مسار روما.. طوفان هجرة الأفارقة يغرق القارة العجوز عبر المياه الليبية».

أيضًا في الصفحة الرابعة نفسها نقرأ موضوعًا عنوانه «وسط توترات وحروب وانقلابات.. إجهاض مخطط إجلاء المرتزقة.. وليبيا في عين الإعصار».

كارثة درنة أقسى الأحداث.. وجراح الانقسام السياسي لا تزال تنزف
وفي الصفحة الخامسة نطالع موضوعًا موسعًا يرصد ملخصًا لحصاد ليبيا السياسي وجاء بعنوان «محطات لافتة في حصاد ليبيا 2023.. أنباء مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاعتقالات والاختفاء القسري».

وأيضًا نقرأ عنوانًا يقول «كارثة درنة أقسى الأحداث.. وجراح الانقسام السياسي لا تزال تنزف».

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«طوفان الأقصى» تعري أكذوبة قوة جيش الاحتلال
ومن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير يرصد حصاد العدوان الإسرائيلي على غزة وجاء بعنوان «طوفان الأقصى تعري أكذوبة قوة جيش الاحتلال».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع دولي عنوانه «2023.. عام الكوارث الطبيعية».

ملخص حصاد الاقتصاد: انتعاشة النفط.. وتهريب الوقود والذهب.. ونهاية انقسام مصرف ليبيا المركزي
ونأتي إلى الحصاد الاقتصادي ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرًا عنوانه «انتعاشة النفط.. تهريب الوقود والذهب.. ونهاية انقسام المركزي».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع يرصد حصاد الكهرباء في ليبيا خلال 2023 وجاء بعنوان «تسعير جديد للاستهلاك وجهود لإصلاح دمار إعصار درنة».

أحداث مختارة من حصاد العام 2023 الثقافي
وفي الحصاد الثقافي ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا مجمعًا بعنوان «أحداث مختارة من حصاد 2023 الثقافي.. أدب الهجرة.. غزة والمقاومة الليبية.. ورحيل صاحب رمال متحركة».

ومن الثقافة إلى صفحة الفن ونقرأ فيها موضوعًا بعنوان «نجاحات وإخفاقات.. والعدوان على غزة يتصدر الشاشات نهاية العام».

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إنجازات فريدة حققتها الرياضة الليبية في 2023
وإلى الرياضة ونقرأ في صدر الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا بعنوان «استحواذ عربي يتصدر المشهد الرياضي العالمي المغرب تفوز بالتنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال لمونديال 2030».

أما الصفحة الخامسة عشرة فنطالع فيها موضوعًا عن حصاد الرياضة الليبية وجاء بعناوين عدة منها «إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023.. الطائرة تتصدر المشهد بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهُّل لكأس العالم.. والكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية.. وسالمة تحرز جائزة التميز الرياضي».

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