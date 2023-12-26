عبدالجليل يبحث التعاون مع شركة فرنسية لتوفير الأكسجين الطبي للمستشفيات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل مع وكيل شركة «نوفا آير» محمد الصغير التعاون في توفير الأكسجين الطبي للمستشفيات في جميع المناطق خصوصا مستشفيات الجنوب.

جاء ذلك في اجتماع أمس الإثنين بحضور مدير شركة الأمان لصناعة الأكسجين الطبي والصناعي، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد عبدالجليل حرص وزارة الصحة على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن في جميع العيادات التي تحتاج إلى توريد الأكسجين، وتوفيره بشكل خاص في الجنوب.