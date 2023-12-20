نزح مياه الأمطار المتراكمة في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت فرق الطوارئ والاستجابة في بلدية القره بوللي أعمال نزح مياه الأمطار المتراكمة في شوارع البلدية وبعض الأحياء السكنية التي غمرتها المياه.

وأرسلت بلدية تاجوراء قافلة مساندة من 14 سيارة شرطة وأخرى تابعة للحرس البلدي وأمن السواحل للمعاونة في الجهود المستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، حسب بيان وزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- مديرية أمن النواحي الأربع تدعو القاطنين قرب واديي المجنيين والخروع إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت مديرية أمن القره بوللي المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والتواصل مع غرفة العمليات الفرعية القره بوللي للتبليغ عن أي طارئ أو طلب المساعدة.

أمطار على الساحل الغربي

وأمس الثلاثاء، هطلت أمطار على منطقة الساحل الغربي، مع نشاط بعض العواصف الرعدية، وذلك نتيجة منخفض جوي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته الجوية اليوم، تجدُّد فرصة سقوط أمطار جيدة من مساء اليوم على شمال غرب البلاد، قد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

نزح مياه الأمطار المتراكمة في بلدية القره بوللي، 20 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)

نزح مياه الأمطار المتراكمة في بلدية القره بوللي، 20 ديسمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)