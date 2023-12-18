الحويج يفتتح ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرياضة واللياقة والصحة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مساء اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرياضة واللياقة والصحة.

ورافق الحويج خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض المدير العام لمعرض طرابلس الدولي إسلام جعفر، وبحضور عدد من أصحاب الأعمال والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرياضة واللياقة والصحة، تشهد مشاركة واسعة من الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة في صناعة وتوريد المعدات والأغذية الرياضية.

افتتاح فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للرياضة واللياقة والصحة، الإثنين 18 ديسمبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)