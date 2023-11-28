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الحويج يفتتح معرض ليبيا للإنشاءات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 01:22 صباحا
الحويج يفتتح معرض ليبيا للإنشاءات بطرابلس
جانب من افتتاح الحويج لمعرض ليبيا للإنشاءات في طرابلس، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم لاثنين، معرض ليبيا للإنشاءات بنسخته السادسة على أرض معرض طرابلس الدولي.

حضر الافتتاح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، ورئيس إدارة الهيئة العامة للمعرض، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ومساعد المدير العام لجهاز الإسكان والمرافق وعدد من أصحاب الأعمال والشركات والمشاركين بالمعرض.

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ويشهد معرض ليبيا للإنشاءات بنسخته السادسة مشاركة عدد من الشركة الليبية والدولية من تونس وإيطالية وتركيا وإسبانيا ومصر، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري.

جانب من افتتاح الحويج لمعرض ليبيا للإنشاءات في طرابلس، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب من افتتاح الحويج لمعرض ليبيا للإنشاءات في طرابلس، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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