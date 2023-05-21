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20 شركة مصرية تشارك في معرض «ليبيا بيلد» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 مايو 2023, 09:58 مساء
20 شركة مصرية تشارك في معرض «ليبيا بيلد» بطرابلس
استعدادات الشركات المصرية المشاركة في معرض «ليبيا بيلد» بطرابلس. (المجلس التصديري المصري)
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بوزاة التجارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، مشاركة 20 شركة مصرية في فعاليات معرض «ليبيا بيلد» التي تنطلق غدًا الإثنين في العاصمة طرابلس.

وأكد المجلس التصديري المصري في بيان أن الشركات المصرية بدأت استعداداتها لمعرض «ليبيا بيلد» المقام غدًا الإثنين ٢٥ مايو الجاري في العاصمة طرابلس، «بمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع شركة أكسبو كونسالتنت منظمة الحدث».

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وأوضح المجلس التصديري المصري أن الشركات المصرية تشارك بمعرض «ليبيا بيلد» بإجمالي مساحة 430 مترًا مربعًا في كلٍ من القطاعات الآتية «مواسير بلاستيك - دهانات - مواد عزل - كيماويات متنوعة»، بالإضافة إلى قطاعات مواد البناء والتشييد.

أهداف المشاركة المصرية في معرض «ليبيا بيلد»
وأكد المدير التنفيذي محمد مجيد حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبوالمكارم على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتهم والمشاركة والتواجد في معرض «ليبيا بيلد» المقام في طرابلس كإحدى الأسواق المستهدفة لتنمية صادرات القطاع بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين لاختراق هذه الأسواق.

ويعد معرض «ليبيا بيلد» من أكبر المعارض في ليبيا الذى يغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، كما يشارك به أكثر من 10 دول منها تركيا وتونس وإيطاليا والصين والكويت.

استعدادات الشركات المصرية المشاركة في معرض «ليبيا بيلد» بطرابلس. (المجلس التصديري المصري)
استعدادات الشركات المصرية المشاركة في معرض «ليبيا بيلد» بطرابلس. (المجلس التصديري المصري)
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