الحويج يناقش آلية عمل البطاقة العربية الموحدة للتأمين

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، اليوم الأربعاء، مع الاتحاد العام العربي للتأمين آلية عمل البطاقة العربية الموحدة.

جاء ذلك خلال استقبال الحويج الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين محمد شكيب، بحضور الأمين العام للاتحاد الليبي للتأمين علي الرقيعي، والمدير العام ونائب المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين التابعة للوزارة، وممثل سوق التأمين الليبي بالاتحاد العربي مختار الدائرة.

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وأوضح بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة أن اللقاء خُصص لمناقشة تطوير آلية عمل البطاقة العربية الموحدة، والصعوبات التي تواجه الشركات العاملة بقطاع التأمين.

من جهته، وجّه الحويج هيئة الإشراف على التأمين بوضع رؤية تطوير القطاع، ورفع كفاءة شركاته المحلية، وتحسين مستوى خدماتها، بما يُسهم في تحريك عجلة النشاط التجاري والاستثماري.

جانب من استقبال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين محمد شكيب، الأربعاء 13 ديسمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)