ليبيا تسدد مساهماتها في 78 منظمة دولية وإقليمية عن العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت لجنة حصر ومراجعة الاستحقاقات القائمة على الدولة الليبية المكلفة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، سداد مساهمات ليبيا في 78 منظمة دولية وإقليمية عن العام 2023، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقدت لجنة حصر ومراجعة الاستحقاقات القائمة على الدولة الليبية كمساهمات لدى المنظمات الدولية والإقليمية، اليوم الأربعاء، اجتماعها العادي السادس بحضور جميع أعضائها.

متابعة مساهمات ليبيا في المنظمات الدولية والإقليمية

وقالت منصة «حكومتنا» إن اجتماع اللجنة خصص لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة خلال العام 2023، ومناقشة خطة عمل اللجنة للعام 2024، وجرى خلاله استعراض الموقف العام لسداد المساهمات المحالة من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة عن العام 2023 ومراجعة أوجه التعاون بين المنظمات والمؤسسات الليبية وتطويرها.

- لجنة حكومية: سداد مساهمات الدولة الليبية لدى المؤسسات الدولية العام الماضي

- لجنة حكومية تراجع مساهمات وزارتين بالمنظمات الدولية

وأضافت منصة «حكومتنا» أن «اللجنة أكدت في تقريرها السنوي سداد المساهمات لـ 78 منظمة عن العام 2023 منها 44 منظمة دولية و19 منظمة عربية و9 منظمات أفريقية و4 منظمات إسلامية و5 منظمات إقليمية وردت إلى اللجنة من الوزارات كافة».

خطة اللجنة للعام 2024

كما تابعت اللجنة الإجراءات المتخذة من قبل السفارات الليبية بالخارج لسداد هذه المساهمات بعد إحالتها إليهم من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وللتأكيد على ضرورة متابعة هذه الإجراءات لضمان وصول المساهمات للمنظمات الدولية.

وبشأن خطة اللجنة للعام 2024، أوضحت منصة «حكومتنا» أن مناقشات الأعضاء «ارتكزت على ضرورة إحالة المناشط المشتركة بين الوزارات والمنظمات عند إحالة قيمة المساهمة واجبة السداد لضمان الاستفادة من سداد المساهمات من قبل الدولة الليبية».