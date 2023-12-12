مشاركة ليبية في القمة العربية لريادة الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك وزارة الصناعة والمعادن بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي انطلقت فعالياتها في مدينة مراكش المغربية، وستستمر حتى الخميس المقبل.

وتسلط القمة، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، الضوء على أهمية ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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ويتضمن برنامجها جلسات وورش عمل تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بريادة الأعمال، بما في ذلك «أهمية ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات والفرص التي تواجه ريادة الأعمال في المنطقة العربية، والتجارب الناجحة في ريادة الأعمال بالمنطقة العربية، وإستراتيجيات دعم ريادة الأعمال في المنطقة».

ويمثل وزارة الصناعة في القمة مدير مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام بديوان الوزارة، حسب البيان الذي أشار إلى دعوة الوزارة جميع الجهات المعنية إلى العمل معًا، لدعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مواتية لنموها وازدهارها.

من مشاركة وزارة الصناعة في القمة العربية لريادة الأعمال بمراكش، 12 ديسمبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

من مشاركة وزارة الصناعة في القمة العربية لريادة الأعمال بمراكش، 12 ديسمبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)