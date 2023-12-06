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الحداد يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ السلام بغانا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 11:23 مساء
الحداد يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ السلام بغانا
صورة تذكارية على هامش المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
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شارك رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الفريق محمد الحداد، على رأس وفد في المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الذي استضافته غانا يومي 5 - 6 ديسمبر 2023، بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية من 155 دولة.

جاء المؤتمر هذا العام تحت شعار «السلام يبدأ بي»، وذلك في الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس قوات حفظ السلام، ويعتبر فرصة مهمة للدول الأعضاء لتعزيز فعالية عمليات حفظ السلام، وتأثيرها على المجتمعات التي تخدمها.

ويعقد الاجتماع الوزاري مرة كل سنتين، وتنظمه الأمم المتحدة بحضور جميع المانحين الرئيسيين والدول المساهمة، لمناقشة القضايا المتعلقة بعمليات حفظ السلام بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة «رئاسة الأركان العامة» على «فيسبوك» بأن المؤتمر ركز على حماية المدنيين، والاتصال الإستراتيجي، بما في ذلك معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، والسلامة والأمن والتكنولوجيا، وتحسين الإدارة البيئية والصحة العقلية، وكذلك دور المرأة في عمليات حفظ السلام.

وأضاف البيان أن الحداد عقد، على هامش المؤتمر، لقاءات مع نظرائه في الدول الأفريقية.

جانب من أعمال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من أعمال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من أعمال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من أعمال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من لقاءات الحداد على هامش المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من لقاءات الحداد على هامش المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من لقاءات الحداد على هامش المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من لقاءات الحداد على هامش المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2023م، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة رئاسة الأركان العامة على فيسبوك)
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