انتخاب فوزية كروان رئيسة للجنة حقوق الإنسان في مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، انتخاب عضوته فوزية كروان رئيسة للجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان.

واجتمعت اللجنة بدعوة من النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، لانتخاب مكتبها الرئاسي الجديد، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انتخاب سعيد ونيس رئيسا للجنة الأمن القومي في مجلس الدولة

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وأشار البيان إلى إنجاز العملية الانتخابية بعد توافر النصاب القانوني للجنة، وجرى اختيار السيد الحداد نائبا لرئيسة اللجنة، ولطفية الخبيزة مقررة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الدولة، في بيان، انتخاب عضوه سعيد ونيس رئيسا للجنة الأمن القومي، وصالح جعودة نائبا لرئيس اللجنة، وعبدالفتاح الحبلوص مقررا. كما جرى، في أكتوبر، انتخاب عبدالجليل الشاوش رئيسا للجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، وسعاد ارتيمة نائبة للرئيس، وزينب شتي مقررة.