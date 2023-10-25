انتخاب عبدالجليل الشاوش رئيسًا للجنة المالية بمجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

انتُخب عبدالجليل الشاوش، اليوم الأربعاء، رئيسًا للجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة وسعاد ارتيمة نائبة للرئيس وزينب شتي مقررة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان مقتضب، إن إعادة انتخاب مكتب رئاسة اللجنة المالية جاء بدعوة من النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي.

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إلى ذلك، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع اللجنة المالية بالمجلس بعد انتخاب مكتب رئاستها بالكامل برئاسة. وحسب بيان منفصل صادر عن المجلس، فقد شهد الاجتماع وضع الخطوط العريضة لطريقة سير العمل والسبل الكفيلة بتذليل الصعاب أمام عمل اللجنة.