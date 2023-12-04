الاتفاق على إنزال الأحمال والأوزان المخالفة عبر 4 منافذ برية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق مسؤولو وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومصلحتي الطرق والجسور والجمارك ومركز المنافذ البرية على بدء العمل بإنزال الأحمال والأوزان الزائدة عن شاحنات وسيارات النقل في 4 منافذ برية، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد صباح اليوم الإثنين ضم وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري المهندس فضل الله الشلوي ورئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس حسين سويدان ومدير مركز المنافذ البرية صلاح علي ومدير إدارة الحماية المهندس ميلاد الفيض مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان سالم ومديري أجهزة التفتيش الجمركي.

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وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان مصلحة الجمارك خصص لمناقشة تنظيم إدارة الموازين في الحظائر الجمركية لتفعيل إجراءات إنزال الحمولات الزائدة وفقا لتعليمات وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي بالخصوص.

المنافذ البرية التي ستنفذ إنزال الأحمال والأوزان المخالفة

وأضافت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على تنفيذ العمل من خلال المعابر البرية وفقا للجنة المشتركة من جانب مصلحة الجمارك ومصلحة الطرق والجسور ومركز المنافذ البرية في كل من منفذ رأس اجدير وأمساعد ومنفذ وازن والدبداب غدامس وذلك للمحافظة على الطرق العامة».

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي «في إطار الحفاظ والاهتمام بالمصلحة العامة ولحماية الطرقات من الأضرار التي تنتج عن الأحمال والأوزان المخالف تحميلها» على شاحنات وسيارات النقل الثقيل.

اجتماع مسؤولي وزارة المواصلات ومصلحتي الطرق والجمارك ومركز المنافذ البرية يناقشون تنظيم إدارة الموازين في الحظائر الجمركية. (وزارة المواصلات)

اجتماع مسؤولي وزارة المواصلات ومصلحتي الطرق والجمارك ومركز المنافذ البرية يناقشون تنظيم إدارة الموازين في الحظائر الجمركية. (وزارة المواصلات)