الأرصاد تصدر تحذيرا بحريا للصيادين (الإثنين 4 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

• قليلة السحب تتكاثر على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية سرعته تتراوح بين 10 و20 عقدة ويصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة وسرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.