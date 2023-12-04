الأرصاد تصدر تحذيرا بحريا للصيادين (الإثنين 4 نوفمبر 2023)...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
• قليلة السحب تتكاثر على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية سرعته تتراوح بين 10 و20 عقدة ويصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة وسرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
• تتكاثر السحب مع سقوط أمطار يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي وتكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها تتراوح ما بين (05-20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين (0.75-2.00) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.
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