وصول 405 محولات توزيع إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت مخازن الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، شحنة معدات اشتملت على 405 محولات توزيع مختلفة الأحجام وذلك لتغذية عدد من المناطق، بحسب ما أعلنته الشركة عبر صفحها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أن هذه الشحنة تأتي ضمن مساعيها لتوفير الاحتياجات الخاصة بالتقسيمات التابعة للشركة على مستوى البلاد ولضمان وصول التغذية الكهربائية إلى العديد من الأحياء السكنية والمناطق.

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كما أكدت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة الجهود لتوفير جميع الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أدائها والرفع من كفاءتها، منوهة باستمرار العمل في أغلب محطات التوليد والتحويل والشبكة بصورة عامة للتغلب على جميع الاختناقات ومعالجتها.

وصول شحنة محولات التوزيع إلى مخازن شركة المهرباء، الأحد 3 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول شحنة محولات التوزيع إلى مخازن شركة المهرباء، الأحد 3 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول شحنة محولات التوزيع إلى مخازن شركة المهرباء، الأحد 3 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول شحنة محولات التوزيع إلى مخازن شركة المهرباء، الأحد 3 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)