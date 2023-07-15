وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت شحنة محولات بقدرات مختلفة إلى موقع مشروع محطة طبرق الغازية، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وجرى إنزال شحنة المحولات بميناء طبرق البحري ومن ثم نقلها على متن شاحنات إلى موقع مشروع محطة طبرق الغازي، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

استيراد معدات من شركة يونانية لمحطة طبرق الغازية

وصول شحنة معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة

وقالت الشركة إن الشحنة تأتي في إطار استكمال باقي وحدات مشروع محطة طبرق الغازي التي يجري تنفيذها حاليا بـ«خطوات متسارعة».

وفي مايو الماضي، وصلت معدات ومواد مكملة للوحدة الثانية بمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة، مورّدة من شركة «متكا» اليونانية.

من وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول شحنة محولات إلى محطة طبرق الغازية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)