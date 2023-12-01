عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، ضرورة وجود سلطة واحدة في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قائلًا: «سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة تذهب بنا للانتخابات قبل نهاية ديسمبر».

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة بمكتبه في مدينة القبة وفدًا من أعيان وحكماء وعدد من التركيبات الاجتماعية بمدينة درنة، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وقال عقيلة خلال اللقاء، إن القوانين الانتخابية «جاهزة ولا تقصي أحدًا وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه دون إقصاء أو تهميش لأي ليبي»، وأضاف: «نحن جاهزون للذهاب للانتخابات والشعب الليبي والعالم مقتنع وموافق على ضرورة تشكيل حكومة واحدة».

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والثلاثاء الماضي، أكد عقيلة خلال جلسة لمجلس النواب ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات «كما هي»؛ لأنها وضعت من قِبل لجنة «6+6» المختصة بذلك طبقًا للتعديل الدستوري الـ«13».

وقال: «إذا كانت السلطة التشريعية الوحيدة طبقًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا تملك تعديل هذه القوانين، فإنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون لأي جهة غيرها الاعتراض عليها أو منع تنفيذها».

واعتبر رئيس مجلس النواب أن قوانين الانتخابات «أساس صحيح يمكن الاستناد عليه لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها تحقيق رغبة الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات نزيهة تحقق رغبتهم في اختيار حكامهم بإرادتهم الحرة»، وفق قوله.