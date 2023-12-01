المعداني يبحث مشكلات خطوط المياه في محلات سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحث عميد المجلس البلدي بسرت مختار المعداني مشكلات خطوط المياه في المحلات التابعة للبلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، أمس الخميس، بحضور أعضاء بالمجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب شؤون المحلات، وعدد من مخاتير المحلات بالبلدية، ومدير مكتب جهاز مشروعات تنفيذ الإسكان والمرافق بسرت، ومدير مصلحة أملاك الدولة، حسب بيان البلدية على صحفتها في موقع «فيسبوك».

مشكلات الإنارة في محلات سرت

وتناول الاجتماع أيضا المشكلات الخاصة بالإنارة العامة في تلك المحلات، وصيانة المؤسسات التعليمية فيها، وتحسين الخدمات اليومية التي تقدمها للمواطنين.

كما ناقش المعداني مع مخاتير المحلات المشروعات التي ستنفذ في نطاق البلدية، بما ينعكس على تحسين أوضاعها.