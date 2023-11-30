حكومة الدبيبة تبحث أوضاع الليبيين المسجونين في مصر...

بحثت لجنة تابعة لوزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أوضاع السجناء المودعين في السجون المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع اللجنة المشكلة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج مع القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة محمد عبدالعالي، حسب ما جاء على صحفة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».
بحث إمكان عقد اتفاق لنقل الليبيين المحكوم عليهم في مصر
وتناول اللقاء إمكان عقد اتفاق مع مصر بخصوص نقل الليبيين المحكوم عليهم هناك، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين امحمد زيدان.
كما أكد المجتمعون ضرورة الحصول على بيانات بشأن أوضاع وقضايا المسجونين، وتوفير مخصصات الإعانة القنصلية لهم وتكثيف زياراتهم الدورية.
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