مصلحة الآثار: بدء صيانة الطواحين الهوائية بالحامية الإيطالية في الجغبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الآثار بدء صيانة الطواحين الهوائية داخل الحامية الإيطالية الواقعة بمنطقة الجغبوب أو ما يعرف بـ«استراحة الملك إدريس السنوسي» في طبرق.

وقال مكتب الإعلام بالمصلحة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» السبت، إن صيانة الطواحين تأتي استكمالاً لخطة مراقبة آثار طبرق لصيانة المواقع الأثرية الواقعة داخل حدود المراقبة.

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وأشار المكتب إلى أن هذه الطواحين الهوائية الواقعة في منطقة الجغبوب تعد من أبرز المعالم المنطقة، حيث تأسست عام 1865 بأمر من محمد بن علي السنوسي، بغرض طحن الغلال عن طريق حركة الرياح، والتي كانت تورد من المناطق المجاورة.