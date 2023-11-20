«اللواء 444 قتال»: ضبط مهربين و120 مهاجرًا غير شرعي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ضبط مهربين و120 مهاجرًا غير شرعي، خلال عملية أمنية وسط الصحراء الليبية.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارزه تمكنت استهداف آلية وحرقها وضبط 6 آليات أخرى بعد اشتباكات مباشرة مع المهربين والخارجين عن القانون.

- «اللواء 444 قتال» يضبط مهربين بارزين بينهم الجزائري «الدّون رونالدو»

وأكد القبض على جميع المهربين الموجودين في هذه الآليات، وتوقيف 120 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات: السودان، والنيجر، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا، كانوا تائهين وسط الصحراء الليبية.

جانب من عملية أمنية ضد المهربين وسط الصحراء الليبية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية أمنية ضد المهربين وسط الصحراء الليبية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية أمنية ضد المهربين وسط الصحراء الليبية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية أمنية ضد المهربين وسط الصحراء الليبية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (اللواء 444 قتال)

جانب من عملية أمنية ضد المهربين وسط الصحراء الليبية، الأحد 19 نوفمبر 2023 (اللواء 444 قتال)